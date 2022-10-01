القوات العراقية ترصد مندسين وسط تظاهرات إحياء ذكرى "احتجاجات تشرين"

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، رصد عناصر مندسة وسط المتظاهرين في العاصمة بغداد تستخدم المولوتوف وبنادق الصيد والأعتدة على القوات الأمنية.

وأشارت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أن القوات الأمنية تتعامل مع المتظاهرين في العاصمة بغداد دون حمل السلاح أو استخدام أي نوع من القوة معهم.. داعية المتظاهرين إلى تسليم المندسين للأجهزة الأمنية فورا والحفاظ على التظاهرة ومنع الإساءة إليها.

وكان قد بدأ توافد المتظاهرين، في وقت سابق من اليوم، إلى ساحة التحرير بالعاصمة بغداد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة لإحياء الذكرى الثالثة "لاحتجاجات تشرين".

من جانبه، أفاد مصدر أمني عراقي، بإصابة عشرة أشخاص جراء إطلاق القوات الأمنية قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن" القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم على جسر الجمهورية وسط بغداد".. مضيفا أنه تم تسجيل حالات اختناق نتيجة القنابل المسيلة للدموع، مبينًا أن حصيلة حالات الاختناق نتيجة الدخان وإلقاء الحجارة تمثلت بعشرة أشخاص.