اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات الصومالية تعلن مقتل قائد شرطة فى تفجير إرهابى

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:00 ص
السلطات الصومالية تعلن مقتل قائد شرطة فى تفجير إرهابى حركة الشباب الصومالية الإرهابية
وكالات

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أعلنت السلطات الصومالية مقتل قائد شرطة إقليم بنادر، جراء انفجار لغم استهدف موكبه، في محافظة شبيلي الوسطى، شمالي مقديشو.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أبرق لأسرة العميد فرحان آدم، معزيا، بينما توعد وزير الداخلية، محمد أحمد علي، بتكثيف الهجمات ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكانت الشرطة الوطنية أعلنت مقتل قائد الشرطة، وقال الناطق باسم الشرطة صديق دودشي، إن "لغما زرعه الإرهابيون، ضده موكبه" أدى إلى مقتله.

وأضاف أن ذلك جاء بعد "تحرير الجيش وأجهزة الأمن مناطق مهمة من العدو الإرهابي في منطقة بصرة والقرى المجاورة لها في إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن دودشي أن "الجيش والثورة الشعبية، يواصلان معركة التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية بجنوب ووسط البلاد".


حركة الشباب الارهابيه

الصومال

اخبار الصومال

مقديشو

اقليم بنادر

شبيلى



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