السجن المشدد 3 سنوات لعامل عذب زوجته واحتجزها داخل المسكن في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهم" ا.ج.ش" 36 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه باحتجاز زوجته المجنى عليها "ك.و" فى مسكنها بدون وجه حق، وقام بتعذيبها والتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز المنشأة.