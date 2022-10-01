السجن المشدد 3 سنوات لعامل عذب زوجته واحتجزها داخل المسكن في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهم" ا.ج.ش" 36 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه باحتجاز زوجته المجنى عليها "ك.و" فى مسكنها بدون وجه حق، وقام بتعذيبها والتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز المنشأة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليها زوجة المتهم واحتجازها لعدة أيام داخل المسكن وتعذيبها ، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم وزوجته فقام باحتجازها ومنع الطعام عنها والتعدى عليها بالضرب واستعمال القوة والعنف معها وكذلك استعمال القوة مع والد المجنى عليها "و.ب" وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى وتم إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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