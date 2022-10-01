الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، التي أسفرت عن ضبط (1534) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (7,900 طن "أرز أبيض، مكرونة ، زيت طعام ، شعرية").

كما تم ضبط (415) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (54 طن "أسمنت" - 66٫050 طن "دقيق أبيض – خل طعام – سكر – أرز – زيت – مسلى- لحوم- شيكولاتة - أعلاف" – 1600 لتر "زيت سيارات" – 18975 عبوة سجائر)، وكذا (710) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم "تصرف" – 91 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 64 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 53 قضية توقف عن الإنتاج – 400 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (6٫450 طن دقيق بلدى مدعم).

وضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11٫650 طن "سكر – أرز – أسمدة" مدعمة – 168 بطاقة تموينية ذكية – 540 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات بلغت (155٫050 طن – 18975 عبوة سجائر – 168 بطاقة تموينية ذكية – 540 إسطوانة بوتاجاز – 1600 لتر "زيت سيارات") .. كان أبرزها ضبط (50 طن "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة قنا وضبط (13,1 طن "زيت طعام – سكر حر – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (11 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخبز سياحى) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموين لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الغربية) لتجميعه (168 بطاقة تموينية ذكية) مخصصة للمواطنين بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتبين تصرفه بمبلغ مالى قدره (32753 جنيهاً) قام بالإستيلاء على الدعم المخصص لها .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (14) قضية بمضبوطات بلغت (125٫565 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها ضبط المدير المسئول عن (مضرب أرز "بدون ترخيص" – بمحافظة الشرقية) لتخزينة كمية قدرها (29 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط مالك (مضرب أرز "بدون ترخيص" – بمحافظة دمياط ) لتخزينة كمية قدرها (25 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (94 قطعة "10 قطع صوتية – 39 قطعة ضوئية – 45 قطعة ملصق") وضبط (3,53 طن "كبدة مُجمدة – لحوم مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (2,95 طن "مصنعات لحوم – دهون حيوانية") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وضبط (2,225 طن "أسماك مُدخنة - لحوم مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (136800 قطعة "شيكولاته – بسكويت") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (32) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (28695 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع) .