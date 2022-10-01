اليوم السابع
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الداخلية تضبط 129 قطعة سلاح و536 قضية مخدرات

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:47 ص
الداخلية تضبط 129 قطعة سلاح و536 قضية مخدرات حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (129) قطعة سلاح نارى ، (536) قضية مخدرات وتنفيذ (56102) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 25 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2467) حكم قضائى متنوع وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.
 
 

سلاح

مخدرات

حوادث

الداخلية

حملات امنيه



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