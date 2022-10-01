اليوم السابع
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الداخلية تضبط شركة سياحية بدون ترخيص في سوهاج

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:50 ص
الداخلية تضبط شركة سياحية بدون ترخيص في سوهاج حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدراة شركة سياحة بدون ترخيص بسوهاج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مخالفات إدارة المنشآت بدون ترخيص.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب إحدى شركات السياحة- مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارته الشركة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج. 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبالتفتيش عُثر بداخل الشركة (مجموعة من إيصالات معاملات نقدية مع العملاء- عدد ٤ تذاكر طيران- كروت دعاية بإسم الشركة) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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