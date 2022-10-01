الداخلية تضبط دولارات مزورة بحوزة عصابة تنصب على المواطنين بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (مالك شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – نجله ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) حال إستقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة الثانى بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية ( 15800 دولار أمريكى فئة 100 دولار "مقلدة" - 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة") ، وكذا (عملات أجنبية ومحلية "صحيحة") ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العمرانية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه ، وعُثر على (جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة " 5 , 10 , 20 , 100 , 200 " ، وأجنبية فئة 100 دولار ) تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج) ، و (طباعة ألوان والأدوت المستخدمة فى الطباعة - 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص - 2 هاتف محمول ) ، وكذا (89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" - 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة") ، وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.