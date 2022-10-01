اليوم السابع
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الداخلية تضبط دولارات مزورة بحوزة عصابة تنصب على المواطنين بالسوق السوداء

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:09 م
الداخلية تضبط دولارات مزورة بحوزة عصابة تنصب على المواطنين بالسوق السوداء حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (مالك شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – نجله ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) حال إستقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة الثانى بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية ( 15800 دولار أمريكى فئة 100 دولار "مقلدة"  - 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة") ، وكذا (عملات أجنبية ومحلية "صحيحة") ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العمرانية). 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه ، وعُثر على  (جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوى على  نماذج لعملات محلية فئة " 5 , 10 , 20 , 100 , 200 " ، وأجنبية فئة 100 دولار ) تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج)  ، و (طباعة ألوان والأدوت المستخدمة فى الطباعة  - 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص - 2 هاتف محمول ) ، وكذا (89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" -  194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة") ، وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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