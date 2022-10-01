كتب محمد جمال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن واشنطن تشعر بقلق عميق تجاه الأحداث الأخيرة فى بوركينا فاسو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

ونفت السفارة الفرنسية في واجادوجو، ضلوع الجيش الفرنسى فى الأحداث التى وقعت في بوركينا فاسو بعد يوم من إعلان الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا.

وقالت السفارة - في بيان أذاعته قناة (مونت كارلو) الدولية - إنها أصدرت بيانها ردا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن العسكريين في بوركينا فاسو، أعلنوا مساء أمس في بيان متلفز إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وقالوا إن القائد الجديد هو إبراهيم تراوريه.

يذكرأن، أعلن ضابط فى جيش بوركينا فاسو، الإطاحة بالرئيس الانتقالى باول هنرى داميبا، بعد ساعات من إطلاق نار فى محيط القصر الرئاسى في العاصمة واجادوجو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وقال إبراهيم تراوريه، وهو قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني اليوم إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنرى داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.

وقبل ساعات شهد محيط القصر الرئاسى بعاصمة بوركينا فاسو إطلاق نار كثيف، مع توقف بث التلفزيون الحكومي.

وتدخلت قوات الجيش وأغلقت الطرق المتجهة نحو القصر الرئاسي في العاصمة ”واجادوجو“. وقال مقربون من رئيس بوركينا فاسو، إن الرئيس بخير والوضع الأمني تحت السيطرة.