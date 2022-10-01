الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها وتدعو مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر

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أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور محمد الفارس أن مجلس الوزراء تقدم اليوم السبت، باستقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمة 2022؛ تنفيذا لأحكام الدستور ووفقا للمادة (57) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وقال الفارس - في تصريح عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي - إن مجلس الوزراء رفع لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي 17 يوم 11 أكتوبر 2022 .