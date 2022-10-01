اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 04:56 م
أكرم القصاص
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الجيش اليمني: رصد 13 خرقا للحوثي في تعز خلال اليوم الأخير لانتهاء الهدنة

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:01 م
الجيش اليمني: رصد 13 خرقا للحوثي في تعز خلال اليوم الأخير لانتهاء الهدنة الجيش اليمني- أرشيفية
أ ش أ

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استهدفت عناصر الحوثي التابعة لإيران، اليوم السبت، مواقع الجيش اليمني والأحياء السكنية في محافظة تعز (غرب اليمن)، مستمرة في خروقاتها للهدنة الأممية التي تنتهي غدا الأحد.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل عناصر الحوثي ، في مقبنة غرب المحافظة، كما جرى رصد 13 خرقا للمليشيا الحوثي في مختلف جبهات تعز، تركزت أغلبها في جبهتي مقبنة والكدحة.

وأضاف المركز أن الخروقات تنوعت ما بين قصف واستهداف مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بقذائف المدفعية والأسلحة المختلفة.

 


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الهدنة في اليمن

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