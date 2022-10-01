الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بكبار السن وضمان حقوقهم والاستفادة بخبراتهم

كتب ـ بيشوى رمزى

توجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتحية إجلال وتقدير لكبار السن في المجتمع العربي، وذلك بمناسبة يومهم العالمي.

وأشارت الجامعة العربية بهذه المناسبة إلى اهتمامها بكبار السن على أعلى مستويات اتخاذ القرار، حيث أقرت القمة العربية في الجمهورية التونسية في مارس 2019، الاستراتيجية العربية لكبار السن، لتمثل نقلة نوعية هامة لهذه الفئة الهامة في المجتمع، وتمكن من ضمان حقوقهم والاستفادة بخبراتهم المقدرة.

وأوضحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالقطاع، ينظم بهذه المناسبة مؤتمر حول "تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن: بين الإمكانيات والتحديات في ظل الأوبئة والأزمات"، يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2022، في الجمهورية التونسية، ليضع خارطة طريق لدعم جهود الدول العربية الرامية إلى متطلبات تنفيذ هذه الاستراتيجية الهامة، التي تمس كافة متطلبات كبار السن، الاجتماعية والصحية.

وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين ذات الصلة، ذكرت أبوغزالة، أنه جاري إعداد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق كبار السن"، لدعم كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية الهامة.