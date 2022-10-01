اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التنظيم والإدارة: إعلان نتائج مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال الأسبوع الجارى

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:01 م
التنظيم والإدارة: إعلان نتائج مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال الأسبوع الجارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير عمل مسابقات التوظيف المركزية، التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لصالح عدد من الوزارات لشغل عدة وظائف بها.
 
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، مستعرضا سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال والتي فتح الجهاز باب التقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/  في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45 ألفا و666 متقدما للمسابقة، انطبقت الشروط على 36 ألفا و215 متقدما، ومن المقرر أن تعلن نتيجة المسابقة هذا الأسبوع.
 
وعرض الدكتور صالح الشيخ، الموقف التنفيذي لمسابقة شغل وظائف خطباء وأئمة وعمال مساجد بوزارة الأوقاف، حيث أعلن الجهاز عن موعد التقديم في المسابقة قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.

التنظيم والادارة

مسابقة 30 الف معلم

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل: الأتوبيس الترددي يستهدف القضاء على المواقف العشوائية بالطريق الدائري

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:06 م

رئيس الوزراء يتفقد محطة السلام إحدى محطات الأتوبيس الترددي BRT

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:52 م

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى.. ويتابع تنفيذ محاور مرورية جديدة لربط الدائرى بالطرق الرئيسية.. مدبولي: الدولة بمختلف أجهزتها تدفع سير العمل فى المشروعات

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:10 م

رئيس الوزراء يتفقد مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل فى الجيزة

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة