التنظيم والإدارة: إعلان نتائج مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال الأسبوع الجارى

كتبت هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير عمل مسابقات التوظيف المركزية، التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لصالح عدد من الوزارات لشغل عدة وظائف بها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، مستعرضا سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال والتي فتح الجهاز باب التقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45 ألفا و666 متقدما للمسابقة، انطبقت الشروط على 36 ألفا و215 متقدما، ومن المقرر أن تعلن نتيجة المسابقة هذا الأسبوع.

وعرض الدكتور صالح الشيخ، الموقف التنفيذي لمسابقة شغل وظائف خطباء وأئمة وعمال مساجد بوزارة الأوقاف، حيث أعلن الجهاز عن موعد التقديم في المسابقة قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.