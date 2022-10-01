اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 04:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:01 م
التموين تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات زيت طعام
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة محدودة رقم 5  لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد"، وأن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء المقبل والتسليم خلال الفترة من 1  إلى 15  ديسمبر  2022، وأن جلسة فض المظاريف يوم 4 أكتوبر الجارى، وذلك لطرحه على بطاقات التموين ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 

التموين

زيت الطعام

زيت الطعام التموينى

مخزون زيت الطعام

مخزون السلع الأساسية



الموضوعات المتعلقة

نشرة اليوم السابع.. آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.. فيديو

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:05 م

التموين: ضخ كميات كبيرة من أرز التموين في المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:39 ص

آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.. إتاحة خدمات إضافية بعد تحديث البيانات وتسجيل رقم الهاتف ضمن بيانات منظومة الدعم.. وزيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:00 ص

التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة