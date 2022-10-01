التموين تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة محدودة رقم 5 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد"، وأن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء المقبل والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2022، وأن جلسة فض المظاريف يوم 4 أكتوبر الجارى، وذلك لطرحه على بطاقات التموين ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.