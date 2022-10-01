"التعليم" تكشف مبررات الاستغناء عن القصة بمنهج العربى للصفين الرابع والخامس

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مبررات الاستغناء عن الكتاب الإضافى "القصة" فى اللغة العربية للصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية بالمنهج القديم.

وأوضحت الوزارة أنه نظرا لأننا فى المنظومة الجديدة قد راعينا التكامل بين المهارات اللغوية من استماع وتحدث وقراءة وكتابة فقد أولينا القصص فى الكتب المطورة من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائى اهتماما كبيرا فضلا عن النصوص المعلوماتية.

وتابعت الوزارة، تتنوع القصص ما بين قصص الاستماع التى تتجاوز الست قصص فضلا عن القصص التى تعالج كموضوعات قراءة لذلك فلسنا بحاجة إلى الكتاب الإضافى الذى كان منفصلا عن القضايا التى تعالجها دروس الكتاب المقرر وأنه كان يقرر بدءا من الصف الخامس الابتدائى، مؤكدة أنه بناء على ما سبق فإننا لم نعد بحاجة إلى الكتاب الإضافى لتحقق الهدف منه باقتدار فى الكتاب المطورة.