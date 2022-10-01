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التعليم تعلن ضوابط تطبيق مادة المشروعات البحثية بداية من السادس الابتدائى

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:33 ص
التعليم تعلن ضوابط تطبيق مادة المشروعات البحثية بداية من السادس الابتدائى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ضوابط تطبيق مادة المشروعات البحثية على صفوف النقل، موضحة أنه تحدد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية وكذا التحديات التى تواجهها وطرق مواجهة تلك التحديات وربطها بالمادة الدراسية المقررة على الطالب.
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طاول ولا تزيد على 5 طلاب وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون ويقوم معلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تمت الاستعانة بها والتحديات التى واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسى يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين والبحث الثانى قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.
 
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف عن استحداث مادة المشروعات البحثية وهي مقررة على الطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي،(بحث لكل فصل دراسي)؛ الهدف منها تنمية مهارات البحث لدى الطلاب، وهي مادة رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع، وتتناول المشروعات والإنجازات القومية والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة، وينفذها الطالب في مجموعات من 3 إلى 5 طلاب بحيث يكون المسئول عنها رائد الفصل، مستعينًا بكشف يوضح آليات ومحاور التطوير على مستوى المدرسة، كما تعقد مسابقات يتم من خلالها اختيار أفضل المشروعات وتكريم الطلاب الذين قاموا بإعدادها.
 
 

التربية والتعليم

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