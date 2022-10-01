التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه نتيجة جرعة زائدة من المخدرات في الوراق

كتب أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثة عامل لقى مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الوراق، ناظرت النيابة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نقل عامل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ومفارقته الحياة عقب ذلك في الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا من متعاطي المواد المخدرة، حقن نفسه بمادة مخدرة أدت إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.