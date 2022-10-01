اليوم السابع
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التخطيط: بيع 4.3 مليون أوقية ذهب وفضة بحوالي 5.3 مليار دولار خلال 8 سنوات

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:00 ص
التخطيط: بيع 4.3 مليون أوقية ذهب وفضة بحوالي 5.3 مليار دولار خلال 8 سنوات ارشيفية ـ ذهب
كتبت أسماء أمين

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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير حديث لها، أن قطاع التعدين شهد تطورا خلال السنوات القليلة الماضية بحيث نجحت الدولة في طرح مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية عام 2020، باستثمارات بلغت 57 مليون دولار.

وأوضح التقرير انه تم بيع حوالي 4.3 مليون أوقية ذهب وفضة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى إبريل 2022 بقيمة إجمالية حوالي 5.3 مليار دولار، بالإضافة إلى  إنتاج 71 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية خلال ذات الفترة، بعائدات تقدر بنحو 12.4 مليار جنيه

وذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، بلغت حوالي 437 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 152مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%.

وعن اهم البرامج والمبادرات، التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز الطبيعي ، أوضح التقرير أنها تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة ، كما نجح قطاع البترول في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية ، بالإضافة إلى تنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه ، بجانب إبرام حوالي 130 اتفاقية بترولية، منذ أكتوبر 2013 حتى الآن مع شركات بترول عالمية ومحلية.

 


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البترول

اخبار الاقتصاد



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