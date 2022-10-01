اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يدشن الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد تجديدها

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:46 م
البابا تواضروس يدشن الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد تجديدها البابا تواضروس يدشن الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد تجديدها
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد تجديدها مع الحفاظ على طابعها الأصلي، كما ذكر قداسته في الكلمة التي ألقاها عقب التدشين مباشرة.
 
وتم تدشين المذبح الرئيسى على اسم القديس مار مرقس الرسول، والمذبح البحرى على اسم الشهيد مار جرجس، والقبلي على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس(أبي سيفين)، بيد قداسته وتسعة من الآباء الأساقفة.
 
وأزاح قداسة البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة ومعه نيافة الأنبارافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والآباء الأساقفة المشاركون في الصلوات،  قبل الدخول إلى الكنيسة وتدشينها، وعقب انتهاء الصلوات وقَّعقداسته والآباء الأساقفة التسعة على وثيقة تدشين الكنيسة.
 
وصلى قداسة البابا والآباء المشاركون القداس الإلهي بعد التدشين وزار قداسته أثناء القداس مدفَنَي الآباء البطاركة الموجودَين بالكنيسة.
 
وتناول قداسة البابا في عظة القداس من خلال إنجيل القداس (مر ٣: ٢٨ - ٣٥) موضوع "الحياة بحسب مشيئة الله" ، دعا خلاله سامعيه إلى أن يصنعوا مشيئة الله بأعمالهم التي يعملونها في حياتهم الأرضية، وقال: "اصنع على الأرض ما يفيدك في السماء، وإلا ستقف في السماء بلا رصيد"
 
 
 
وحدد قداسته ثلاث عملات إذ نكنز منها على الأرض، تنفعنا في السماء، وهي:
 
- عملة المحبة: المحبة التي تتعامل بها على الأرض ستفيدك على الأرض.
 
- عملة الفرح: اجعل نفسك إنسانًا مفرحًا وبقدر من تفرحهم بقدر ما يكون لك رصيدًا في السماء.
 
- عملة السلام: الإنسان الذي يصنع سلامًا مع نفسه أولًا ثم في مجتمعه الصغير (أسرته، خدمته، كنيسته) ثم في مجتمعه الكبير، يصبح من أبناء الله،"طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ." (مت ٥: ٩).
 
 
وبعد انتهاء القداس حرص قداسته على توزيع هدايا تذكارية على أبناء الكنيسة المشاركين في الصلاة، كما التقطت له صورة تذكارية مع خورس الشمامسة. وبعدها زار أرض نادي القس بطرس وليم كاهن الكنيسة المتنيح، ومبنى خدمات القديس الأنبا صرابامون الكائنين داخل أسوار الكنيسة. 
 
F270089B-A1CD-42E2-9777-5B4882CF28A0
 
 
1CFB0152-F52F-46AE-B480-321C592978EB
 
 
85B7B4AC-58D5-47EE-98B9-D6CF81521614
 
 
D7982D2E-835C-4679-9FE6-DD7D99901C88
 
 
AF218544-73A7-4CE0-AC2B-6BA17F25F456
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكنيسه المرقسيه

الازبكيه



الموضوعات المتعلقة

"بنت الملك" أحدث مبادرات الزواج فى الكنيسة.. سكرتير البابا لـ اليوم السابع: تجعل لكل فتاة من الأسر الأولى بالرعاية دفترا خاصا تصرفه عند الزواج.. البابا تواضروس: تتميز بالكرامة.. و4 آلاف جنيه فى حساب كل فتاة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:50 م

البابا تواضروس يكرم عدداً من الأباء المطارنة والأساقفة لدورهما بأسقفية الخدمات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:51 ص

البابا تواضروس: أسقفية الخدمات العامة سبب بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:19 ص

البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة