وذكرت وكالة تاس الروسية، أنه بوريل شدد - خلال لقائه مع قناة تلفزيونية إسبانية اليوم - على أنه لن يعترف أحد بضم هذه الأراضي، وأن قرار الحكومة الروسية هذا يجعل من المستحيل عمليا إنهاء الحرب.



وأشارت تاس إلى أنه خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الماضي أجرت دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا استفتاءات اختارت خلالها غالبية الناخبين الانضمام إلى روسيا.



ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء تلك الأقاليم أمس /الجمعة/ معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا.



وفي كلمته خلال الحفل دعا بوتين كييف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات.