اليوم السابع
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الإمارات تدعو مواطنيها فى كارولاينا الأمريكية إلى الحذر من إعصار إيان

السبت، 01 أكتوبر 2022 05:00 ص
الإمارات تدعو مواطنيها فى كارولاينا الأمريكية إلى الحذر من إعصار إيان إصار بالولايات المتحدة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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دعت دولة الإمارات مواطنيها في كارولاينا إلى الحذر من إعصار إيان.

ونشرت سفارة الإمارات في واشنطن بيانا الجمعة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" جاء فيه: "تهيب سفارة الدولة في واشنطن بمواطني الدولة المتواجدين في ولاية كارولاينا الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر بسبب تأثر الولاية بإعصار إيان".

وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.


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