"الإسكان": فتح باب التقدم لمنح تراخيص إعلانات بالطرق العامة فى هذه المدن

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بأنه تم فتح باب التقدم خلال فترة ٢٦/٩/٢٠٢٢ حتى ٢٥/١٠/٢٠٢٢ لمنح تراخيص الإعلانات بمناطق حيوية بمدن ( القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد ) للأنواع الإعلانية المختلفة التالية ( يوني بول - فوانيس - لابات - سوسيت ).

وأضافت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المشرف على وحدة تنظيم الإعلانات بالطرق العامة بالهيئة، أنه تم طرح ١٧ قطاعا بمحور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة، وجزء من طريق الواحات مقسم إلى 4 قطاعات وجزء من طريق وصلة دهشور الشمالية مقسم إلى قطاعين، وجزء من محور 26 يوليو مقسم إلى قطاعين بمدينة 6 أكتوبر، وأجزاء من طرق " النزهة – الشباب – المستقبل – البستان – طريق الخدمة مدخل مدينة الشيخ زايد 4" مقسمة إلى 10 قطاعات بمدينة الشيخ زايد.