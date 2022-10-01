الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. تفاصيل إنشاء المركز الإقليمى لزراعة الأعضاء فى مصر.. فيديو

تسارع المؤسسات المصرية الخطى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكبر مركز إقليمى لزراعة الأعضاء فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.





المركز سيكون داخل المدينة الطبية العالمية بمعهد ناصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين.

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن توجيه الرئيس محل تنفيذ حاليا وسيضم المركز 300 سرير بواقع 52 سرير رعاية فائقة و56 رعاية متوسطة و12 غرفة عمليات و10 ماكينات للغسيل الكلوى كما سيضم المركز معمل متكامل و12 عيادة خارجية ومركز تأهيل وكذلك قسم للطوارئ.

متحدث وزارة الصحة أكد أن المركز الإقليمى لزراعة الأعضاء سيتيح العمليات فى مختلف التخصصات وأشار إلى انه سيكون سجل قومى من ناحية المتبرعين للأعضاء وهناك مركز يتم التسجيل به بشكل مميكن من المتلقين وعلى الراغبين التبرع بعد الوفاة أن يسجلوا بالشبكة لزراعة الأعضاء.

أما الدكتور عمرو عبد العال عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء أكد أن القانون حدد إمكانية التبرع بالأعضاء من خلال أوراق رسمية وإثباتها فى الشهر العقارى وهو ما يصعب الأمر.

وأشار إلى اقتراحه باستحداث خانة فى البطاقة بالموافقة أو غير الموافقة لافتًا إلى أن المقترح يتضمن إمكانية تغيير الرأى فى أى وقت وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمجموعة التى توافق على التبرع بالأعضاء.