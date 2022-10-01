افتتاح أول مركز للتخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات مجاناً في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

بدء العمل والتشغيل الفعلي لأول مركز للتخاطب وتنمية المهارات بشمال سيناء بمركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اعتمد فعلياً تشغيل مركز التخاطب وتنمية المهارات والذي بقدم خدماته بالمجان لأصحاب مشكلات التوحد وتأخر الكلام ومشاكل النطق واضطراب وفرط الحركة وتشتيت الانتباه وصعوبات التعلم وتعديل السلوك.

وقالت الدكتورة ماجدولين الشعراوى مدير مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة، إن المركز تم تجهيزة بأحدث الأدوات والأجهزة المساعده والتى تساهم بشكل كبير في جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتقييم النفسي.

ومن جانبة قال ناصر العزازي مدير مركز شباب مدينة العريش ان مجلس إدارة المركز برئاسة الدكتور رائد عبد الناصر قدم كل التسهيلات الممكنة لإنشاء هذا المركز المتخصص والذى يعتبر الأول من نوعة بشمال سيناء وهو بلا شك اضافه كبيرة لأبنائنا من أصحاب الهمم كخدمة مجتمعية يقوم بها المركز تجاة المجتمع المحيط.

وقال العزازي ان مركز التخاطب وتنمية المهارات سيفتح أبوابه أمام المستفيدين من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء.