استطلاع: معظم الأمريكيين يؤيدون عدم وصول ترامب للبيت الأبيض فى 2024

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ذا بوليتكو" الأمريكية نتائج استطلاع جديد للرأى أجرته كلا من ياهو ومؤسسة يوجوف توصل إلى أن معظم الأمريكيين يرون إنه لا ينبغي السماح للرئيس الأمريكى السابق ترامب بالخدمة لفترة ولاية أخرى في البيت الأبيض في المستقبل القريب.

ومع انطلاق العديد من التحقيقات في سلوك ترامب ، قال 51 في المائة من الناخبين المسجلين إن مزاعم ارتكاب مخالفات كافية لمنع الرئيس السابق من إطلاق حملة أخرى.

وبالمقارنة ، يعتقد 35٪ فقط من المشاركين أنه يجب أن يكون قادرًا على الترشح مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع أجرى مباشرة ر بعد أن رفعت المدعي العام في نيويورك ليتشيا جيمس (ديمقراطية) دعوى قضائية كاسحة بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب وأعمال عائلته وثلاثة من أبنائه ، حيث يزعم أنهم استخدموا بيانات مالية كاذبة لتضليل المستثمرين.

وكانت تلك الدعوى القضائية هي الأحدث في سلسلة التهديدات القانونية المتزايدة لترامب ، الذي طرح علانية إمكانية الترشح للبيت الأبيض في عام 2024.

كما أنه يواجه تحقيقًا فيدراليًا بشأن إزالته لوثائق حساسة من البيت الأبيض ، فضلاً عن تحقيق جنائي في جورجيا يركز على محاولاته وحلفائه لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

ويشير الاستطلاع إلى أن التحديات القانونية التي يواجهها ترامب قد تلحق به سياسيًا - حتى لو لم يتم اتهامه رسميًا أو إدانته بارتكاب جريمة.

ومع ذلك ، هناك بعض الأدلة على أنه لا يزال قوة سياسية فاعلة.

ووجد الاستطلاع أنه في سباق افتراضي لعام 2024 ضد الرئيس الحالى جو بايدن ، يتأخر ترامب بنقطتين مئويتين فقط. هذا أقل من 6 نقاط لبايدن في استطلاع سابق.

لكن في علامة أخرى على ضعف محتمل لترامب ، قال أقل من نصف الناخبين الجمهوريين والذين يميلون للجمهوريين إنهم يؤيدون ترشيح الحزب الجمهوري لترامب للرئاسة لعام 2024 ، بينما قال 36 في المائة إنهم سيدعمون شخصًا آخر من الحزب. بينما قال سبعة عشر في المائة إنهم غير متأكدين.