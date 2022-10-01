اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 01:53 م
أكرم القصاص
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استثمار 75% من احتياطيات التأمينات المحققة سنويا فى أذون وسندات الخزانة العامة

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:40 م
استثمار 75% من احتياطيات التأمينات المحققة سنويا فى أذون وسندات الخزانة العامة هيئة التأمينات الاجتماعية
كتب ــ مدحت وهبة

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جاء قرار إنشاء صندوق الاستثمار لأموال التأمينات انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال التأمينات بما يعود بالنفع علي كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة، ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر .
 
 ويتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي  المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق، مؤكداً أنه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي  .
 
 
 
 

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