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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" فى فلوريدا إلى 45 شخصا

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:03 م
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" فى فلوريدا إلى 45 شخصا إعصار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 45 شخصا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأفادت قناة "سى إن إن" نقلا عن السلطات المحلية: "لقي ما لا يقل عن 45 شخصا مصرعهم نتيجة الإعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي".
 
وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إن "العاصفة تسببت في أضرار تاريخية للولاية وستستغرق سنوات للتعافي الكامل، هناك أكثر من 1.2 مليون مستهلك لا يزالون دون كهرباء في الولاية".
 
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.
 
وتسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

 


إعصار

فلوريدا

إعصار إيان

أمريكا

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