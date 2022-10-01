إنشاء مركز عالمى للخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من ذوى الهمم مجانا بإمبابة

كتب ــ مدحت وهبة

فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير كافة الخدمات لذوى المهم، حرصت الدولة ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى،عَلى إنشاء مركز جديد عالمى فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وأن هذا المركز الجديد المقرر افتتاحه في إمبابة رسميا خلال الفترة المقبلة، يعد أول مركز على مستوى الشرق الأوسط يقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من ذوى الهمم، كما يتضمن المركز أقساما متخصصة لعلاج الإناث من مرضى الإدمان، وكذلك الشباب والمراهقين، وتم تشغيل العيادات الخارجية بشكل تجريبي، حيث من المقرر أن تفتتح القيادة السياسية المركز خلال الفترة المقبلة، وأن جميع الخدمات العلاجية ستتقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



ويسعى صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ فى توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، وأن جميع أعمال الأثاث من نجارة وموبيليا الخاصة بمركز إمبابة الجديد المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأن المركز يتضمن 6 عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى بعدد 243 سريرا، حيث يعد أكبر مركز لعلاج مرضى الإدمان من حيث الحجز الداخلي، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " .



وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى سلم الرئيس السيسى الجائزة صباح الخميس بقصر الاتحادية.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف.

