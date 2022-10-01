إعلان أسماء الفائزين فى دورة الاحتضان الأولى للابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اعلنت جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وفي إطار أنشطة مشروع حاضنة جامعة الإسكندرية للإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم PILOT، والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن برنامج إنطلاق، الانتهاء من المعسكر التدريبي الخاص بدورة الإحتضان الأولى لحاضنة جامعة الإسكندرية للإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعلم PILOT .

وقد انعقد المعسكر على مدار خمسة أيام وقدمه نخبة من المدربين المتخصصين من أصحاب الخبرات في مجال ريادة الاعمال.

وشارك في المعسكر التدريبي إحدى وأربعين متدربا ومتدربة من مختلف الفئات وتنوعت المشروعات المقدمة بأفكار كثيرة منها ما يدور حول استخدامات الهولوجرام والواقع الافتراضي وتمحورت بعضها حول منصات متخصصة وحلول أخرى ركزت على التشبيك مع مجتمعات الأعمال في العملية التعليمية الجامعية.

وقد وقع الإختيار على خمس مشروعات تم إختيارها من قبل لجنة تحكيم متخصصة ليتم إحتضانها فى حاضنة PILOT حيث ستحصل الشركات على دعم مالى يصل الى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى.

والمشروعات الفائزة هى:-

* المشروع الأول​ (6 Millennia)

* المشروع الثاني (Connect Out)

* المشروع الثالث (A4A)​

* المشروع الرابع (Dentunity)

* المشروع الخامس (3aysha)

جدير بالذكر أن حاضنة PILOT هى إحدى حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهى حاضنة متخصصة في مجال الإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم للتعليم العالي.