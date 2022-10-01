اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 03:22 م
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إطلاق 3 مبادرات على هامش مؤتمر وقف إهدار الطعام ضمن مبادرة اتحضر للأخضر الثلاثاء

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:03 م
إطلاق 3 مبادرات على هامش مؤتمر وقف إهدار الطعام ضمن مبادرة اتحضر للأخضر الثلاثاء وزارة البيئة
كتبت ـ منال العيسوى

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قبل انعقاد قمة المناخ بـ35 يوميا، الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، تشهد القاهرة والمحافظات العديد من الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها على  العديد من القطاعات، منها الأمن الغذائى، حيث تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر فعاليات  المؤتمر الدولى الثانى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، تحت عنوان "الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صافى الانبعاث الصفرى" 
برعاية وزارة البيئة ضمن المبادرة الرئاسية" اتحضر للأخضر، وشيخ الأزهر الطيب ووزير التموين .
 
وأكدت منى فؤاد رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2030، لتخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية الى النصف فى مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، حيث إن إهدار الطعام يبدأ من مرحلة الزراعة والجنى والتصنيع والاستهلاك، وهو ما يؤدى إلى إهدار الموارد الطبيعية بالإضافة إلى الانبعاثات المرتبطة بالتصنيع والاستهلاك تزيد من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائى وخاصة للدول النامية .
 
وأوضحت منى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إطلاق ثلاث مبادرات عالمية مرتبطة بهدر الطعام ودور المرأة فى الحد منها، بالتعاون مع منظمات عالمية أبرزها اليونيدو التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى السعى لنقل وتوطين التكنولوجيا العالمية في الإدارة المبتكرة للفقد والمهدر الغذائي، من أجل دعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية كأحد أهداف استراتيجية المناخ 2050 ورؤية مصر2030، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام وفعال فى استخدام الموارد، ومن ضمن  أليات تحقيق المؤتمر لأهدافة، جارى الاعداد والعمل علي عدد من المبادرات  لاطلاقهم فى المؤتمر بالتعاون مع مجمع البحوث الاسلامية وكليه الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، وبالتعاون مع الرابطة العالمية للوقود الحيوى انجلترا.

قمة المناخ

البيئة

تغير المناخ

التغيرات المناخية

إهدار الطعام

الانبعاثات

الوقود الحيوي



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