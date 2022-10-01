اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 08:47 ص
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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالفيوم بحالة تسمم غذائي

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:04 ص
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالفيوم بحالة تسمم غذائي اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين من أسرة واحدة بمحافظة الفيوم، بحالة تسمم غذائي وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوجود حالات تسمم غذائي لأسرة بمركز أبشواي وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم الغذائي لتناولعن وجبة فاسدة تم نقل المصابين لمستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
 
 

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