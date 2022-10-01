إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة سيدة بالدقهلية

الدقهلية -فريق المحافظات

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت لاستخدام أسلحة بيضاء، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر، محافظة الدقهلية، وذلك بسبب معاكسة سيدة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول كل من محمد.ش.ج 27 عامًا - سماك، مصاب بجرحين طعنين بالجانب الأيسر من الصدر وشبه نافذتين، واشتباه تجمع هوائي بالرئة اليسرى، وجرح قطعي بفروة الرأس، وجرح قطعي بالجهة اليسرى بالوجه، وجرح بالفخذ، وتم تحويله إلى مستشفى العام بالمنصورة، وشقيقه ويدعى أحمد.31 عامًا - سماك، مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر، وجرح قطعي في الوجه (طرف أول)، ومقيمان بقرية كفر علام التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص وبسؤال المصابين اتهموا كل من رائد.م.ح. 29 عامًا - سماك، مقيم بمنشأة عاصم، مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح قطعي بالساعد الأيمن، ومحمد.أ.ع 52 سنة - عامل زراعي، مقيم بقرية كفر علام، مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر وجرح طعني بالجانب الأيسر شبه نافذ (طرف ثاني)، وتم تحويله لمستشفى العام بالمنصورة.

وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات، واتهم الأول من الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بمعاكسة زوجته، وتعدى كل منهم على الآخر بسب هذا السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11111 لسنة 2022 جنح منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، أصيب شخصان بكسور متفرقة، إثر اصطدام دراجة نارية يستقلونها بميكروباص، على طريق منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما للمستشفى.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول إبراهيم حمزة أحمد 57 سنة - حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بندر منية النصر، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة، وجرح تهتكي بالساق واشتباه كسر بالكاحل وكدمات بالوجه، وحلمي سليمان 57 سنة - مبيض محارة، مقيم ببندر منية النصر، مصابًا باشتباه كسر بالكاحل.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤالهما اتهموا سائق السيارة رقم "د ط ج 7614 ميكروباص" بالاصطدام بهما، أمام قرية ميت طاهر على طريق منية النصر.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السائق، ويدعى أحمد ع.ع. 33 سنة - سائق، ومقيم بميت طاهر، وبسؤاله أفاد بأن المصابين كانوا يستقلون دراجة بخارية رقم "د ج ص 2651"، قيادة الأول، واصطدم بهما نتيجة تخطيهما الخاطئ للطريق.

وتم تحويل المصاب الأول لمستشفى المنصورة العام، وحجز الثاني بمستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11112 لسنة 2022 جنح منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة.