إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بمركز دمنهور في البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص، وجرار زراعى بالقرب من مدينة دمنهور.

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.