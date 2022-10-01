اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 01:28 م
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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:05 م
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم انقلاب سيارة - صورة ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربى، قبل كمين قصر الباسل اتجاه أسيوط، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 

 


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