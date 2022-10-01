إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.