إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل بـ 3 سيارات ميكروباص في الغربية

أصيب 12 شخص بإصابات متفرقة بينهم حالات حرجة فى حادث تصادم سيارة نقل بـ 3 سيارات ميكروباص على طريق طنطا بسيون، وانتقلت سيارات إسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث مروع على طريق طنطا بسيون أمام قرية كفر سليمان.

انتقلت قوة أمنية و4 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بـ 3 سيارات ميكروباص، واسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.