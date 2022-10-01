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إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة.. دار الإفتاء تجيب

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:02 م
إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة.. دار الإفتاء تجيب دار الافتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

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نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية، فتوى حول إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة، وقالت دار الإفتاء "إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع في البنك مالًا يُعِدُّهُ لشراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.
 
وأما ما زاد من هذا المال على ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تحسينية أو ترفيهية؛ فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%) من هذا المال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
 
 

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