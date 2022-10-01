اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 02:25 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا توافق على فرض عقوبات على قادة الجيش الروسي وشخصيات مقربة من بوتين

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:01 م
أوكرانيا توافق على فرض عقوبات على قادة الجيش الروسي وشخصيات مقربة من بوتين وزير الدفاع الروسى سيرجي
أ ش أ

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أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكراني الموافقة على فرض عقوبات على شخصيات روسية مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت إن" قائمة العقوبات تشمل أطفالا وأقارب آخرين لبوتين ومقربين منه وممثلين عن النخب والسلطات الإقليمية في روسيا والأوليجارشية ومعارفهم والفنانين ومروجي الدعايات بمن فيهم أوكرانيون والمتعاونون الذين انقلبوا، وكبار المسؤولين في الشركات الحكومية الروسية".

كما تشمل قائمة العقوبات الأوكرانية: ممثلي القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية وممثلي "حكومات لوهانسك ودونيستك" وسلطات "الاحتلال" في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، وقادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية العاملة في المناطق المحتلة من أوكرانيا.

كما تم فرض عقوبات - من قبل السلطات الأوكرانية - على الرعايا الأجانب، ممن يسمون "بالمراقبين الدوليين" الذين شاركوا في الاستفتاءات في الأراضي الأوكراني، التي ضمتها روسيا مؤخرا.

كما فرض أوكرانيا، عقوبات على شركات الرئيسية والبنوك ومؤسسات الدفاع، وكذلك الشركات العاملة في مجالات التعدين والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.

 

 


بوتين

أوكرانيا

عقوبات على قادة الجيش الروسي

الجيش الروسي



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