أوكرانيا توافق على فرض عقوبات على قادة الجيش الروسي وشخصيات مقربة من بوتين

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أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكراني الموافقة على فرض عقوبات على شخصيات روسية مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت إن" قائمة العقوبات تشمل أطفالا وأقارب آخرين لبوتين ومقربين منه وممثلين عن النخب والسلطات الإقليمية في روسيا والأوليجارشية ومعارفهم والفنانين ومروجي الدعايات بمن فيهم أوكرانيون والمتعاونون الذين انقلبوا، وكبار المسؤولين في الشركات الحكومية الروسية".

كما تشمل قائمة العقوبات الأوكرانية: ممثلي القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية وممثلي "حكومات لوهانسك ودونيستك" وسلطات "الاحتلال" في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، وقادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية العاملة في المناطق المحتلة من أوكرانيا.

كما تم فرض عقوبات - من قبل السلطات الأوكرانية - على الرعايا الأجانب، ممن يسمون "بالمراقبين الدوليين" الذين شاركوا في الاستفتاءات في الأراضي الأوكراني، التي ضمتها روسيا مؤخرا.

كما فرض أوكرانيا، عقوبات على شركات الرئيسية والبنوك ومؤسسات الدفاع، وكذلك الشركات العاملة في مجالات التعدين والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.