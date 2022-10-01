أوقاف الأقصر تستعد لسلسلة لقاءات مع الأئمة والدعاة حول التغيرات المناخية

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تجهيز المديرية لعقد سلسلة لقاءات حوارية مع الأئمة والدعاة حول قضية المناخ والتغيرات المناخية، وذلك من يوم الإثنين 3 أكتوبر المقبل وحتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن منطلق إيمان الوزارة بأن الوعي هو من أهم المرتكزات التي ينطلق منها.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم عقد عدة لقاءات حوارية مع الدعاة والأئمة بالمديرية خاصة بقضية المناخ والتغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الأقصر، موضحاً أنه سيتم عقد تلك اللقاءات الحوارية في الإدارات التالية:- (الزينية – البياضية – بندر الأقصر – البياضية – القرنة – أرمنت – الطود – إسنا – أصفون – حاجر كومير – النمسا)، وذلك داخل مقرات مجالس المدن والأندية ومراكز الشباب والجمعيات المختلفة.



وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم اعتماد 4 مساجد جديدة لتنطلق بها فعاليات برنامج "المنبر الثابت" للمرة الثانية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن الوعى من أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه للمرة الثانية قامت الوزارة باعتماد عدد 4 مساجد جديدة تنطلق منها فعاليات برنامج (المنبر الثابت)، وذلك بالتنسيق بين الأزهر والأوقاف وذلك بعد صلاة المغرب، حيث أن أماكن تنفيذ البرنامج خلال شهر أكتوبر 2022 وذلك فى عدد 8 مساجد من المساجد الكبرى بالمديرية وذلك كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، على أن تكون عناوين الدروس كالتالى:- (خلق الرحمة - خلق الشكر - خلق إكرام الضيف - خلق حق الجار).











