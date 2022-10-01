"أسرقها بكسر الزجاج".. اعترافات لص السيارات في مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

"أسرقها بكسر الزجاج"، بهذه الكلمات اعترف لص بسرقة السيارات في القاهرة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، حال شروعه فى السرقة من داخل إحدى السيارات ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم)، بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها أمام العقار سكنه، والذى اتهمه بالشروع فى سرقة سيارته.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات، بأسلوبى "المفتاح المصطنع - كسر الزجاج "، كما اعترف بإرتكاب (عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات والسيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.