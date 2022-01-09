9.2 ٪ انخفاض العجز في الميزان التجارى خلال عام 2020

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020 وفيما يلى أهم المؤشرات، حيث بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9٪.

وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 25.1 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 25.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 1.6، وبلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 4.2 مليار دولار عام 2020، مقابل 5.0 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 16.0٪.

وسجلـت قيمــة الصـادرات من السلع تامــة الصنع 13.8 مليــار دولار خلال عـام 2020 مقابل 13.2 مليـار دولار عــام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 4.5%. وسجلــت قيمــة الصـادرات مـن سلـع نصف مصنعه 7.6 مليار دولار خلال عــام 2020 مقابل 7.1 مليار دولار عام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 7.0٪.

ومن أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين بأشكال خام أخر 2.9 مليار دولار عام 2020، مقابل 2.0 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 45.0٪، وبلغــت قيمــة فويــل أويـل (مــازوت) 1.4 مليـار دولار عـام 2020 مقابـــل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 133.3 ٪.

وبلغت قيمة حديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3٪، وبلغت قيمة زيت تشحيم 0.5 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 25.0٪.

وبالنسبة للتوزيع النسبى لأهم الدول المصدر إليها، فقد جاءت فى المرتبة الاولى دولة الإمارات العربية بنسبـة 10.0٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 38.1٪ لتصل قيمتهــا إلى 2.9 مليـار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.1 مليار دولار لعام 2019.

وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.4 ٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات اليها بنسبة 11.8 ٪ لتصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019.

كما جاءت فى المرتبة الثالثة تركيا بنسبـة 5.8 ٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبـة 5.6٪ لتصل قيمتهـا إلى 1.7 مليـار دولار خــلال عام 2020 مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019.

جاءت فى المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.6 ٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 27.3 ٪ لتصـل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار خلال عـام 2020 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2019.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية فى المرتبة الأولى بنسبة 34.3٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 21.2٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 14.1 ٪.

وبالنسبة للتوزيع النسبى طبقا لأهم موانى التصدير فقد جاءت مطارات القاهرة فى المرتبة الاولى بنسبة 24.5 ٪ من جملة الصادرات، يليها الاسكندرية بنسبة 23.5 ٪ ثـم مينـاء الســويس بنسبة 17.8٪، ثــم ميناء الدخيلة بنسبة 6.9 ٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.5 ٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان بنسبة 4.5٪.

وبلغ إجمالــى قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربية 70.4 مليار دولار، عام 2020 مقابل 76.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.9٪.

وانخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 64.0 مليار دولار عام 2020 مقابــل 67.0 مليـار دولار لعــام 2019 بنسبة انخفاض قدرهــا 4.5 ٪، وانخفضـت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتها 6.4 مليـار دولار عــام 2020 مقابـــل 9.4 مليــار دولار لعـاــم 2019 بنسبــة إنخفاض قدرها 31.9٪.

وتركزت الواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عام 2020 فى السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 35.1٪ من جملة الواردات المصرية، وسجلت الواردات من السلع الوسيطة انخفاض بنسبة 9.5 ٪ لتصل قيمتها إلى 24.7 مليار دولار خــلال عـام 2020 مقـابل 27.3 مليار دولار لعام 2019، كما سجلت الــواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفاع بنسبة 1.6 ٪ لتصل قيمتها إلى 6.3 مليار دولار خـلال عام 2020 مقابل 6.2 مليار دولار لعام 2019.

ومن أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 4.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 5.6 مليــار دولار لعـام 2019بنسبــة انخفاض قـدرهـا 17.9 ٪، وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 3.0 مليــار دولار عــام 2020 مقابل 3.3 مليار دولار لعام 2019بنسبة انخفاض قدرها 9.1٪، وبلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 2.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.0 و%.بلغـت قيمة خشب ومصنوعاته 1.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 14.3 ٪.

وجاءت فى المرتبة الأولى الصين الشعبية بنسبة 16.6 ٪ من جملة الواردات، فى حين إنخفضت الواردات منها بنسبة 0.1 ٪ لتصل قيمتها إلى 11.68 مليار دولار خــلال عام 2020 مقابل 11.69 مليار دولار لعام 2019، وفى المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.8 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 4.0 ٪ لتصــل قيمتها إلى 4.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.0 مليار دولار لعام 201، كما جاءت فى المرتبة الثالثة ألمانيا بنسبة 5.7 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 5.3 ٪ لتصل قيمتها إلى 4.0 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار لعام 2019.

وجاءت فى المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 5.4 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.5٪ لتصـل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.1 مليار دولار لعام 201، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول أسيا فى المرتبة الأولى بنسبة 29.6 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 25.3 ٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 16.2 ٪.

وجاء ميناء الإسكندرية فى المرتبة الأولى لموانئ الاستيراد بنسبة 38.4 ٪، من جملــة الواردات ثم يليهــا مينــاء الدخيــلة بنسبـة 17.5 ٪، ثم مطــارات القـاهرة بنسبة 13.2 ٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 9.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 8.5 ٪ ، وبورسعيد شرق بنسبة 8.1 %.