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9 معلومات حول مستجدات صرف تعويضات عمال الحديد والصلب.. تعرف عليها

الأحد، 09 يناير 2022 12:00 ص
9 معلومات حول مستجدات صرف تعويضات عمال الحديد والصلب.. تعرف عليها شركة الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل وزارة قطاع الأعمال العام ، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وشركة الحديد والصلب "تحت التصفية" استكمال إجراءات صرف التعويضات للعاملين بصورة منتظمة لسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوى تعرف على التفاصيل من خلال 9 معلومات.

 

1 – تم صرف مستحقات 2000 من عمال "الحديد والصلب".

2 – بلغت قيمة التعويضات 456.5 مليون جنيه

3 – جار تجهيز كشف ب 500 عامل وموظف تمهيدا للصرف لهم .

4 – الصرف يتم تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021.  

 5 – اجمالى العاملين المستحقين لصرف التعويضات نحو 5196 عاملا .

 6- سيتم تمويل صندوق العاملين المحالين للمعاش قبل اتفاقية التصفية من قبل الشركة ومن خلال بيع الخردة .

7 – جار تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

 8 -  سيتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري.

 9 -  إجمالي مستحقات العاملين تبلغ  2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

 

 

 


شركة الحديد والصلب

قطاع الاعمال العام

القابضة للصناعات المعدنية

تصفية الحديد والصلب

مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب

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