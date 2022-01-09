15 يناير انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب لـ"اليوم السابع"، انتهاء كليات الجامعة كافة استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، لافتاً إلى أن 15 يناير القادم إنطلاق امتحانات التيرم الأول على أن تنتهى يوم 3 فبراير 2022 وذلك حسب كل كلية.

وقال سالم إن الامتحانات ستعقد لـ 26 ألف طالبا وطالبة بكافة أقسام وبرامج الكلية، مضيفاً: أن فترة الامتحانات 13 أسبوعاً وحسب كل كلية وتنتهى الخميس 3 فبراير 2022 .

وتابع: نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، مؤكداً أن الإمتحانات ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتأكد من حصول كل طالب على لقاح فيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم.

وفى ذات السياق أكد بأنه تم تعقيم وتطهير قاعات الامتحانات للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطاقم الإدارى بالجامعة .

ومن جهة أخرى أكد سالم أن اجازة نصف العام ستبدأ يوم السبت 5 فبراير وتنتهى 17 فبراير 2022.



الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد