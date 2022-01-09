15 نصيحة لحماية بيتك من النيران بعد حريق منزل الفنانة سهير رمزي

كتب إيهاب المهندس

بعد تعرض منزل فيلا سهير رمزي لحريق صباح اليوم، يقدم اليوم السابع للقراء 15 نصيحة لتجنب حرائق المنازل، منها:

- منع تواجد مخلفات داخل البلكونات وأعلى أسطح المنازل وبمناور العقارات.

- تحذر من كثرة تشغيل المراوح والتكييفات للحد من نشوب حرائق الماس الكهربى.

- يفضل وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن للحد من الحرائق.

- عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة نظرا لكونها لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق.

- منع تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى مثل أسطوانات الغاز أو جراكن السولار والتينر.

- كثرة اللواء للوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق.

- عدم التدخين عند الشعور بالنعاس مع التأكد من إطفاء السجارة.

- ترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة.

- استخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

- يجب التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز.

- يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز.

- يجب إبعاد الاطفال عن المطبخ بالكامل.

- فى حالة نشوى حريق يجب تدريب الاطفال على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ.

- وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

- التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث أى تسرب.

ونشرت سهير رمزى عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لآثار الحريق الذى نشب في منزلها، وعلقت عليها: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحا".