ولادة أول غوريلا فى 2022 داخل أقدم محمية طبيعية بأفريقيا

وكتب المتنزه الذي يعتبر أقدم محمية طبيعية أفريقية، عبر "تويتر": "يسرنا الإعلان عن ولادة أول غوريلا في الموقع هذا العام".

وفي 2021، سجل المتنزه ولادة 17 غوريلا جبلية، على ما أوضح مركزه الإعلامي.وأضاف: "حراس الغابات يعملون على قدم وساق لحماية هذه الفئة الهشة التي لم تعد تضم سوى سبعة" حيوانات.

وقد ارتفع عدد الغوريلا الجبلية في الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا خمسة أضعاف خلال أربعة عقود، من أقل من 200 حيوان إلى أكثر من ألف. ويضم متنزه فيرونجا ربع أعداد هذه الغوريلا.

وأنشئ متنزه فيرونجا، وهو أقدم محمية طبيعية في إفريقيا، سنة 1925 وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو منذ 1979. ويقع على الحدود مع أوغندا ورواندا، خصوصا على أراضي إقليم شمال كيفو حيث تستعر معارك بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من ربع قرن.