اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 08:46 ص
أكرم القصاص
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ولادة أول غوريلا فى 2022 داخل أقدم محمية طبيعية بأفريقيا

الأحد، 09 يناير 2022 08:00 ص
ولادة أول غوريلا فى 2022 داخل أقدم محمية طبيعية بأفريقيا غوريلا - ارشيفية
وكالات

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أعلن متنزه فيرونجا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولادة أول غوريلا في الموقع خلال العام الجديد، بعد 17 ولادة من هذا النوع سنة 2021.

وكتب المتنزه الذي يعتبر أقدم محمية طبيعية أفريقية، عبر "تويتر": "يسرنا الإعلان عن ولادة أول غوريلا في الموقع هذا العام".

وفي 2021، سجل المتنزه ولادة 17 غوريلا جبلية، على ما أوضح مركزه الإعلامي.وأضاف: "حراس الغابات يعملون على قدم وساق لحماية هذه الفئة الهشة التي لم تعد تضم سوى سبعة" حيوانات.

وأنشئ متنزه فيرونجا، وهو أقدم محمية طبيعية في إفريقيا، سنة 1925 وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو منذ 1979. ويقع على الحدود مع أوغندا ورواندا، خصوصا على أراضي إقليم شمال كيفو حيث تستعر معارك بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من ربع قرن.

 


غوريلا

ولادة اول غوريلا فى 2022

اخبار العالم

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