وفد روسى يصل جنيف لإجراء محادثات أمنية مع الجانب الأمريكى

وذكرت الوزارة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الوفد الروسي يترأسه نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول بين الوفدين على مأدبة عشاء في وقت لاحق اليوم، وبعد هذه المحادثات الأولية، سيجري الجزء الرئيسي من المناقشات غدا الإثنين في مكتب البعثة الأمريكية في بمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وتتزامن المحادثات مع تصاعد التوترات بين الشرق والغرب جراء حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا، فيما حذرت دول غربية من أن روسيا ربما تكون بصدد شن هجوم جديد على أوكرانيا وهو ما نفته موسكو.

وترغب روسيا فى أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي(ناتو) عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.