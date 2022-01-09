اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 08:56 م
أكرم القصاص
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وزير داخلية النمسا يحذر الأحزاب السياسية من استغلال غضب الجماهير من قيود كورونا

الأحد، 09 يناير 2022 08:20 م
وزير داخلية النمسا يحذر الأحزاب السياسية من استغلال غضب الجماهير من قيود كورونا الشرطة النمساوية - أرشيفية
أ ش أ

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طالب جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، الأحزاب السياسية فى البلاد، بعدم استغلال أزمة جائحة كورونا فى حشد الجماهير بالشارع لإثبات نفوذها السياسي، مشيرا الى أن الأعباء تتفاقم على الأجهزة الأمنية، ولكنها تتعامل بكفاءة عالية مع المظاهرات المرتبطة بالاحتجاج على التطعيم الإجباري.
 
وقال كارنر ـ في تصريحات له اليوم الأحد ـ إن الشرطة سيطرت أمس على العديد من المظاهرات المناوئة لقيود كورونا فى فيينا والتى ضمت نحو 40 ألف متظاهر وتستعد اليوم لمواجهة مظاهرات مماثلة فى مدينة انسبروك. وأوضح الوزير أن يوم أمس شهد إجراء أربعة اعتقالات وتحرير العديد من المحاضر خلال مظاهرات فيينا، كما منعت الشرطة عددا من المسيرات بعد وقت قصير من بدئها بسبب اكتشاف مخالفات خطيرة لقادة المظاهرات تتمثل فى وجود أسلحة بيضاء وألعاب نارية معهم كما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
 
وأشار الوزير إلى أنه تم عزل المسلحين وتفتيشهم بهدف الحفاظ على سلمية المظاهرات، موضحا أن البعض حاول مقاومة رجال الشرطة وتم استخدام رذاذ الفلفل للسيطرة عليهم .
 
 
 

النمسا

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فيروس كورونا

كورونا فى النمسا

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