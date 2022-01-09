وزير داخلية النمسا يحذر الأحزاب السياسية من استغلال غضب الجماهير من قيود كورونا

طالب جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، الأحزاب السياسية فى البلاد، بعدم استغلال أزمة جائحة كورونا فى حشد الجماهير بالشارع لإثبات نفوذها السياسي، مشيرا الى أن الأعباء تتفاقم على الأجهزة الأمنية، ولكنها تتعامل بكفاءة عالية مع المظاهرات المرتبطة بالاحتجاج على التطعيم الإجباري.

وقال كارنر ـ في تصريحات له اليوم الأحد ـ إن الشرطة سيطرت أمس على العديد من المظاهرات المناوئة لقيود كورونا فى فيينا والتى ضمت نحو 40 ألف متظاهر وتستعد اليوم لمواجهة مظاهرات مماثلة فى مدينة انسبروك. وأوضح الوزير أن يوم أمس شهد إجراء أربعة اعتقالات وتحرير العديد من المحاضر خلال مظاهرات فيينا، كما منعت الشرطة عددا من المسيرات بعد وقت قصير من بدئها بسبب اكتشاف مخالفات خطيرة لقادة المظاهرات تتمثل فى وجود أسلحة بيضاء وألعاب نارية معهم كما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.