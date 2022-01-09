اليوم السابع
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الأحد، 09 يناير 2022 08:46 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأمريكى: ملتزمون بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

الأحد، 09 يناير 2022 08:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى: ملتزمون بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزامه بتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتصدي للتحديات المشتركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح اليوم الأحد، إن هذا جاء في اتصال هاتفي، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وأضاف برايس أن بلينكن أكد على أهمية تنسيق الإجراءات لدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها مشددا، على أن أي عدوان روسي آخر تجاه أوكرانيا سيؤدي إلى رد شديد.

وأوضح المتحدث أن الجانبين ناقشا كذلك المخاوف بشأن الضغط السياسي والاقتصادي ضد ليتوانيا من قبل الصين.

 


وزير الخارجية الأمريكي

الاتحاد الاوروبى

أوكرانيا

روسيا

امريكا

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