وائل الإبراشى.. مسيرة مهنية بدأت بالصحافة الورقية في روزاليوسف وصوت الأمة ثم التليفزيونية مقدما قوالب برامجية تعتمد على التحقيقات.. حقق نجاحات وخبطات إعلامية من خلال برامج "الحقيقة" و"العاشرة مساء" و"التاسعة"

كتب علي الكشوطي

عمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الصحفي والإعلامي والفني أيضا، وذلك بمجرد الإعلان عن وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، عن عمر 58 عاما، تاركا تاريخا حافلا من النجاحات على المستوى الصحفي والتليفزيوني، حيث بدأ حياته المهنية من خلال روزا اليوسف، وجريدة صوت الأمة، ثم اتجه إلى تقديم البرامج التليفزيونية، والتي قدمها بقالب مختلف عن قوالب التقديم التلفزيوني وقتها.

من أشهر تلك البرامج كان برامج "الحقيقة" على قناة دريم، والذي كان يفجر من خلاله الكثير القضايا، ويحرص على تقديم الحلقة بمنطق التحقيق الصحفي المعتمد على كل الأطراف مقدما صحافة تليفزيونية متقدمة وقتها ومعتمدة على الحقيقة.

كما قدم الإبراشي برنامج "العاشرة مساءً"، خلفا للإعلامية مني الشاذلي، ورغم النجاح الكبير الذي حققته مني في البرنامج، إلا أن الإبراشي قدم أداء متميزا في البرنامج ولم يفقد البرنامج هويته، وإنما استكمل مسيرة نجاح البرنامج منتصرا في كثيرا من الجولات.

رحلة صعبة قضاها الإعلامي الكبير وائل الإبراشي مع المرض؛ بسبب فيروس كورونا، ذلك الفيروس اللعين الذي أصابه في 24 ديسمبر من عام 2020، وذلك بعدما ظهر خلال برنامج "التاسعة" على فضائية الأولى المصرية، وبدت عليه بعض الأعراض، مثل الكحة على الهواء، ليكتشف الإصابة بعد إجرائه تحليل "pcr" ليتبين ظهور النتيجة إيجابية.

وظل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي حتي يوم الخميس 28 يناير من العام 2021، مصابًا بفيروس كورونا إلى أن أجري مسحة كانت هي الخامسة ويعلن بعدها تعافيه من فيروس كورونا وظهور النتيجة سلبية، ليدخل بعدها مرحلة التعافي ويستعيد التنفس الطبيعي، وإعلانه الخضوع لعلاج تدريجى، بعد أن استعادت 90% من الرئتين العمل بكفاءة.

وكان الإعلامى عمرو أديب، قد قال إنه اتصل بالإعلامى الكبير وائل الإبراشى، وقت مرضه والذى قال إنه تم نقله فى سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات ولم يتمكن من الحديث على الهواء، وأضاف أديب وقتها خلال برنامجه الحكاية، على لسان الإبراشى: "تم نقلى فى سيارة إسعاف وفى حالة حرجة وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من رئتي.. والآن حالتى بدأت تتحسن ورغم صعوبة الحالة".

ويبدو أن القدر لم يمنح الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، العودة مرة أخرى للشاشة، خاصة أنه أعلن أكثر من مرة أنه سيعود إلي الشاشة من جديد، إلا أنه رحل عن عالمنا منذ قليل.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة، حيث تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإعلامى الراحل وائل الابراشى ببالغ الحزن والأسى، وقالت إن "الإبراشى" يعد أبرز الإعلاميين ممن قدموا إعلاما مهنيا صادقا، وساهم من خلال برامجه المتميزة فى تقديم معالجات لكثير من مشكلات وهموم المواطن، حيث قدم لشاشة التليفزيون برنامج التاسعة.

وتابعت الهيئة الوطنية للإعلام: "كما كان الإعلامي الكبير يمتلك قلما صحفيا حرا وبكتاباته الصحفية المتميزة التى عبرت عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف قضايا الوطن".

وأضافت: "تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولجميع زملاء العمل الإعلامي والصحفي، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وحرص عدد كبير من النجوم والفنانين على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، حيث حرص النجم محمد هنيدي على نشر صورة للراحل عبر حساباته الشخصية وكتب: "البقاء لله في الإعلامي الكبير وائل الإبراشي".