نواب رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقدون لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد نواب رئيس جامعة كفر الشيخ ،الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى فى كلية الألسن برفقة الدكتور عبدالحميد غلاب، عميد الكلية، وكلية الحاسبات والمعلومات برفقة الدكتور أسامة أبو سعده، عميد الكلية.

وتابع نواب رئيس جامعة كفر الشيخ حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية بالكامل التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة اطلع نواب رئيس الجامعة على توفيرالرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سيرالامتحانات وتهيئة المُناخ النفسى المناسب، كما تحدثوا مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنين التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد نواب رئيس جامعة كفر الشيخ بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى أقرها مجلس الجامعة، كما أشادوا بجهود المسؤولين فى الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسيرالامتحانات بهدوء .

وأوضح نواب رئيس جامعة كفرالشيخ، أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب ،و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى، وحتى الإنتهاء من أداء الإمتحان من إجراء الكشف الحرارى وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان وكذلك توفير لجنة طبية فى كل لجنة إمتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية الصحية.

وأكد النواب انتظام الامتحانات وفق الضوابط التى أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب، مؤكدين حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم.