ننشر محطات قضية خلية إمبابة الإرهابية بعد صدور حكم عليهم بالمؤبد والمشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية داعش إمبابة الثانية، بعد المؤبد والمشدد والبراءة لاتهامهم فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. أمر الإحالة

في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 أبريل 2021، نظرت المحكمة أولى الجلسات، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتوقيع نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بحقهم.

المحطة الـ2.. أقول الشهود

فى الجلسة التى عقدت فى 10 مايو الماضى استمعت المحكمة لأقوال 3 من ضباط الأمن الوطنى والذين ضبطوا المتهمين المحبوسين.

وفيما أكد الشهود أن مجرى التحريات فى القضية الشهيد المقدم محمد الحوفى.

المحطة الـ 3.. ضبط واحضار محمد حسين يعقوب ومحمد حسان

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 12 يونيو الماضى، تخلف محمد حسين يعقوب ومحمد حسان عن الحضور بعد استدعائهم من قبل المحكمة تنفيذا لطلب الدفاع، لتأمر المحكمة بضبطهما وتغريمهم 1000 جنيه لكل منهما.

المحطة الرابعة.. سماع شهادة محمد حسين يعقوب

فى جلسة 15 يونيو الماضى استمعت المحكمة لأقوال محمد حسين يعقوب

وجه المستشار الشربينى العديد من الأسئلة للشاهد ومن أبرز أسئلة المحكمة:

وعن سؤال المحكمة للشاهد عن جماعة الإخوان رد قائلا: "حسن البنا أسس الجماعة للوصول للحكم لإعادة الخلافة، ولا يجوز اتباع شخص إلا النبى ولا اتباع جماعة إلا جماعة النبى".

المحطة الخامسة.. شهادة محمد حسان

وفى جلسة 8 أغسطس 2021، استمعت المحكمة لشهادة محمد حسان، وعن سؤال المحكمة حول رأى محمد حسان عن رأيه فى الإخوان، رد قائلا: الإخوان كانت جماعة دعوية، ثم أصبحت جماعة سياسية وتولت رئاسة الجمهورية والوزراء ولم توفق فى حكم مصر، لأنها لم تستطع الانتقال من فكر الجماعة إلى فكر الدولة المتعدد، ولم تنتقل من سياسة الجماعة إلى سياسة الدولة متعدد الألوان، ولما حصل الصدام بين الجماعة والدولة بكل مؤسساتها جيش وشرطة وإعلام، رفعت شعار الشرعية أو الدماء.

المحطة السادسة.. حجز الدعوى للحكم

في 6 نوفمبر 2021، وبعد سماع مرافعة النيابة ومرافعة الدفاع حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 8 يناير 2022 للنطق بالحكم.

المحطة السابعة.. حكم المؤبد والمشدد

في جلسة 8 يناير قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهمان وبراءة 7 أخرين، ووضع المحكوم عليهم بالسجن على قوائم الإرهاب.

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمين العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.