نقيب التمريض: تدريب الممرضات على التوليد لمدة ستة أشهر بالزمالة المصرية

كتبت ــ آية دعبس

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى ورشة عمل عقدتها النقابة العامة للأطباء بمقر دار الحكمة، بعنوان "زيادة معدلات الولادة القيصرية .. الأسباب والحلول"، لتشجيع الولادة الطبيعية.

وعرضت نقيب التمريض خلال ورشة العمل، الوضع الحالي لدور التمريض والرؤية المستقبلية للقبالة، وتم عرض الزمالة المتخصصة في مجال النساء والتوليد التي وافق عليها لجنة التحكيم بالزمالة المصرية.

وعرضت الدكتورة كوثر محمود خلال ورشة العمل، آليات تدريب الممرضات علي التوليد لمدة سته اشهر بالزمالة المصرية، وكذلك التخصصات الجديدة في جامعة الجلالة والملك سلمان.

وتناولت نقيب التمريض، دور النقابة في فتح وتخصيص سجلات خاصة بالقابلات، وذلك بالإشارة إلى ما تم إنجازه -من جانب النقابة- بجامعة الدول العربية لإعداد مسودة القانون العربي والتى تهدف بدورها لدعم وتعضيد دور القابلات في الدول العربية.

شارك فى وشة العمل عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء وحضور نخبة من الأطباء المتخصصين، وكان من بين المشاركين الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور جمال أبو السرور رئيس الاتحاد العالمى السابق لطب النساء والتوليد والحائز على جائزة النيل للعلوم، والدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة، والدكتور أسامة عبد الحى عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق.